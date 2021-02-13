مواجهة ليبية منتظرة بين “صبو والورفلي” في الكونفدرالية

يحلّ فريق اللاعب الدولي الليبي المعتصم صبو، “الاتحاد المنستيري”، ضيفًا على “الرجاء” المغربي، الذي ينشط فيه سند الورفلي، ضمن ذهاب الدور الـ 32 مكرّر في الكونفدرالية الأفريقية.

ويشهد هذا اللقاء، مواجهة ليبية بين “صبو والورفلي”، وهذه ليست المواجهة الأولى بين المُدافعين الدوليين، حيث سبق أن التقيا في منافسات الدوري الممتاز.

وكان “الاتحاد المنستيري”، قد بلغ هذا الدور، بعد تجاوز ممثّل الكرة الليبية “الأهلي طرابلس”، بينما وصل “الرجاء” بعد أن استبعد من قبل فريق “تونغيث” السنغالي من دوري أبطال أفريقيا.

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