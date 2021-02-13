اختتام ورشة حول التحليل الحركي في الأكاديمية الأولمبية

اختتمت ورشة العمل حول التحليل الحركي باستخدام البرنامج التطبيقي “كينوفيا”، في الاكاديمية الأولمبية في طرابلس.

ونظّم الورشة، وحاضر فيها، الدكتور خالد أبوزيان، عضو هيئة التدريس بكلية التربية البدنية وعلم الرياضة، وتواصلت لمدة أربعة ايام.

وعلى هامش حفل الختام؛ قالت مديرة الأكاديمية الأولمبية، الدكتورة حدهم العابد، إنه قد تم خلال هذه الورشة التركيز على الجانب الاكاديمي التطبيقي، وإن الهدف منها هو معرفة الخصائص الميكانيكية للحركة؛ لأجل تطويرها وتفادي الإصابات، كما تهدف لتزويد المهتمين بالمعلومات للوصول إلى مستوى يُمكّنهم من معرفة مصادر الخلل ومعالجتها.

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