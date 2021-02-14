طائرة الأهلي بنغازي والهلال تتأهلان لسداسي البطولة الليبية

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تأهل فريقا الهلال والأهلي بنغازي بشكل رسمي عن المنطقة الأولى الى الدور السداسي لنهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة.

وجاء تأهل الأهلي بعد فوزه على منافسه التقليدي النصر بنتيجة ثلاث أشواط لصفر.

من جهته حقق الهلال الفوز على البراق بنتيجة ثلاث أشواط لصفر

وجاءت هذه المباريات على أرضية مجمع سليمان الضراط ضمن منافسات الأسبوع الرابع لمرحلة الإياب للدوري الليبي للكرة الطائرة بالمنطقة الأولى.

وقبل جولة واحدة من ختام مباريات الإياب يملك الهلال في رصيده 21 نقطة من سبع مباريات ومتبقي له مباراة واحدة مع الأهلي بنغازي يوم الأربعاء المقبل.

فيما جمع الأهلي بنغازي 17 نقطة من سبع مباريات ومتبقي له مباراة واحدة أمام الهلال.