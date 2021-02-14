انطلاق منافسات الجولة الثالثة … التعاون يستضيف الهلال و السويحلي ضيفاً على الوحدة

بنغازي 14 فبراير 2021 ( وال ) تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الثالثة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وذلك بإقامة مبارتين ، حسب ما أعلنته لجنة المسابقات العامة التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم.

وسيشهد – اليوم الأحد – ملعب 10 يوليو في مدينة إجدابيا على تمام الساعة الثالثة لقاء فريقي التعاون والهلال، وذلك لحساب الجولة الثالثة لفرق المجموعة الأولى من دوري الأضواء، ويأمل كل فريق في هذه المقابلة تحقيق إيجابية ومرضية.

فالتعاون المستضيف يدخل هذه المواجهة على أمل تفادي خسارته في الجولة الثانية، والتي كانت أمام فريق الأخضر، فيما فريق الهلال يسعى للثبات على سكة الانتصارات، والتي بدأها في الجولة الثانية أمام خليج سرت.

وسيقود هذه المواجهة طاقم تحكيم متكون ( عماد خريش ) حكم وسط ،و بمساعدة كل من ( محمد بلعم ) مساعد أول، و( إسماعيل فرج ) مساعد ثان، و( جمال عاشور ) حكماً رابعاً، بينما أسندت مهمة المراقب للحكم ( عبد العزيز الشريف).

ويحل فريق السويحلي- اليوم الأحد – على أرضية ملعب طرابلس الدولي عند تمام الساعة الثالث النصف ضيفاً على الوحدة ، وذلك لحساب الأسبوع الثالث لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي لكرة القدم.

ويسعى السويحلي صاحب التعادلات في الجولتين الأولى والثانية، تحقيق أول فوز له على بالبطولة الليبية هذا العام، بينما سيحاول الوحدة صاحب الأربع نقاط الابتعاد عن الوحدة والاقتراب من صدارة ترتيب الدوري العام.

هذا وسيقود هذه المباراة الحكم الدولي ( محمد الشحومي )، بمساعدة كل من ( محمد بشير ) مساعد أول ، و ( أسامة الورفلي ) مساعد ثان، و( محمد القيضي ) حكماً رابعاً و ( حسن المنير )مراقباً للقاء . ( وال – بنغازي ) س أ

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