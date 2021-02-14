مشاركة متميزة لمنتخب الركبي في البطولة العربية

تحصل المنتخب الوطني للركبي السباعي على المركز الخامس في البطولة العربية التي احتضنتها مدينة الإسكندرية المصرية في الفترة من الثاني عشر إلى الثالث عشر من الشهر الجاري.

وبدأ المنتخب الوطني البطولة بالخسارة أمام لبنان بأربع عشرة نقطة مقابل سبعة، وفقد المنتخب المواجهة الثانية أمام منافسه الإماراتي بتسع عشرة مقابل خمس فيما حقق الانتصار في المباريات الثلاث الأخيرة على فلسطين بست وثلاثين دون مقابل وأمام السودان بتسع عشرة دون رد واختتم مبارياته في البطولة بالفوز الكبير على منتخب العراق بست وثلاثين دون مقابل.

وشاركت ثمانية منتخبات في البطولة قسموا على مجموعتين، وعلمت 218 أن بعثة المنتخب الوطني ستعود إلى ليبيا مساء اليوم الأحد بعد المشاركة العربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية