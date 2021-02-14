سبيزيا يفاجئ المتصدر ميلان بثنائية في الدوري الإيطالي

حقق سبيزيا انتصارا مفاجئا على ضيفه ميلان صاحب الصدارة بهدفين دون مقابل على ملعب ألبيرتو بيكو ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي.

وافتتح جيوليو ماجيوري أهداف المباراة في الدقيقة السادسة والخمسين، وعزز سبيزيا التقدم عبر تسديدة قوية لسيموني باستوني في الدقيقة السابعة والستين، ولم يقدم الروسونيري الأداء المنتظر منه لتحقيق الانتصار وتعزيز صدارته حيث أنهى المواجهة بدون أي تسديدة خطيرة على مرمى أصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة توقف ميلان عند تسع وأربعين نقطة حيث أصبحت صدارته مهددة من غريمه إنتر الذي سيواجه لاتسيو مساء اليوم فيما رفع سبيزيا رصيده إلى أربع وعشرين نقطة في المركز الرابع عشر.

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