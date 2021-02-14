صولة يمضي على ثنائيته الأولى إفريقيا مع الصفاقسي التونسي

قاد الدولي محمد صولة فريق الصفاقسي التونسي إلى فوز كبير على حساب فريق كيغالي الرواندي ضمن مباريات الدور الثاني والثلاثين مكرر من كأس الكونفدرالية الإفريقية

محمد صولة المتألق مع فريق الصفاقسي نجح في تسجيل الهدف الثالث والرابع لفريق الصفاقسي التونسي .ليضع زملاء صولة قدما في دوري المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز ذهابا على كيغالي الرواندي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي أقميت على ملعب الطيب المهيري بصفاقس .

يشار أن فريق الصفاقسي التونسي قد تعاقد مؤخرا مع لاعبي منتخبنا الوطني للشباب أنس الشبلي و فرج غيضان لتدعيم الصفوف الفريق في الموسم الحالي.

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