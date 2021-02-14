غاندوغان يواصل التألق ويقود السيتي لاكتساح توتنهام

حسم مانشستر سيتي قمة الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على ضيفه توتنهام بثلاثية دون مقابل على ملعب الاتحاد.

وافتتح الإسباني رودريجو هيرنانديز أهداف المواجهة من علامة الجزاء في الدقيقة الثالثة والعشرين، وأضاف المتألق في الفترة الأخيرة إلكاي غاندوغان الهدف الثاني بحلول الدقيقة الخمسين.

وعاد لاعب الوسط الألماني لتسجيل الثنائية الشخصية والثالث للسيتزن في الدقيقة السادسة والستين ليسجل هدفه الحادي عشر في آخر اثنتي عشرة مواجهة مع فريقه، ليواصل السيتي صدارة الدوري الإنجليزي معززا رصيده إلى ثلاث وخمسين نقطة فيما ابتعد توتنهام عن المراكز الأولى وتوقف عند ست وثلاثين نقطة في المركز الثامن.

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