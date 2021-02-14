نابولي يكبد يوفنتوس الخسارة الثالثة في الدوري الإيطالي

تقرير 218

كانت الزيارة الأولى لأندريا بيرلو إلى ملعب دييغو آرماندو مارادونا، من أجل مواصلة انتصارات يوفنتوس والاقتراب من الصدارة، وعين جاتوزو على تصحيح المسار بعد الخروج من كأس إيطاليا.

وجاء التهديد الأول للسيدة العجوز بعد هجمة سريعة وصلت إلى فيدريكو بيرنارديسكي الذي سدد فوق مرمى الحارس أليكس ميريث، واختار نابولي حل الكرات العالية ليستعين الحكم دانييلي دوفيري بالفار الذي كشف عن تدخل المدافع جورجيو كيليني أمام الإسباني رويز ليحتسب ركلة جزاء سجل من خلالها لورينزو إينسيني هدفه المائة مع البارتينوبي في جميع المسابقات مانحا التقدم لفريق الجنوب الإيطالي.

وحاول بعدها يوفنتوس العودة لأجواء المباراة في الشوط الثاني والمحاولات تنوعت خطورتها فالأقرب كانت لكرستيانو رونالدو الذي اقترب من تسجيل التعادل من بعيد وحتى من قرب المرمى، فيما قاربت تصويبة أليكس ساندرو من شباك نابولي.

وكان يوفنتوس الأخطر بوضوح في الشوط الثاني ومحاولة فيدريكو كييزا ابتعدت بسنتمترات عن مرمى الحارس ميريث الذي تألق في النهاية أمام ألفارو موراتا وأبعد كرته معلنا تحقيق نابولي لفوز منتظر رفع رصيده إلى أربعين نقطة مع وجود مباراة مؤجلة أمام البيانكونيري في انتظار تحديد موعد لها فيما تكبد يوفنتوس الخسارة الثالثة هذا الموسم.

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