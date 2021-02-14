اخبار الرياضة

مؤهلة لبطولة ليبيا.. بنغازي تحتضن تصفيات المنطقة الشرقية للتنس

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحتضن ملاعب التنس الأرضي في المدينة الرياضية بنغازي تصفيات المنطقة الشرقية للعبة والمؤهلة لبطولة ليبيا المنتظر إقامتها في العاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة.

وتقام التصفيات لجميع الفئات وبمشاركة العنصر النسائي، وشهدت التصفيات مشاركة ما يقرب من 30 رياضيا ورياضية من مناطق البريقة وراس لانوف والجبل الأخضر وبنغازي تنافسوا على مدار ثلاثة أيام وسط أجواء طيبة ومنافسة قوية.

وعلى الرغم من وجود عدد كبير من المواهب التي بإمكانها تحقيق الكثير على مستوى هذه اللعبة إلا أنها تحتاج للكثير من الاهتمام في غياب البنية التحية من ملاعب وأدوات وغيرها من الاحتياجات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك