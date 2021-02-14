مؤهلة لبطولة ليبيا.. بنغازي تحتضن تصفيات المنطقة الشرقية للتنس

تحتضن ملاعب التنس الأرضي في المدينة الرياضية بنغازي تصفيات المنطقة الشرقية للعبة والمؤهلة لبطولة ليبيا المنتظر إقامتها في العاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة.

وتقام التصفيات لجميع الفئات وبمشاركة العنصر النسائي، وشهدت التصفيات مشاركة ما يقرب من 30 رياضيا ورياضية من مناطق البريقة وراس لانوف والجبل الأخضر وبنغازي تنافسوا على مدار ثلاثة أيام وسط أجواء طيبة ومنافسة قوية.

وعلى الرغم من وجود عدد كبير من المواهب التي بإمكانها تحقيق الكثير على مستوى هذه اللعبة إلا أنها تحتاج للكثير من الاهتمام في غياب البنية التحية من ملاعب وأدوات وغيرها من الاحتياجات.

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