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برشلونة يدك شباك آلافيس بـ”خماسية” في الكامب نو

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتسح برشلونة ضيفه ديبورتيفو آلافيس بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح البرتغالي الشاب فرانشيسكو ترينكاو الأهداف في الدقيقة التاسعة والعشرين، وفي آخر دقيقة في الشوط عزز النجم ليونيل ميسي تقدم البلوغرانا من تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، ومع انطلاق الشوط الثاني قلص آلافيس الفارق عبر ريوخا لكن ترينكاو عاد لإضافة الثنائية بحلول الدقيقة الرابعة والسبعين.

وعاد ميسي ليضيف الهدف الرابع من تسديدة رائعة بعد دقيقة واحدة، قبل أن يختتم الظهير جونيور فيربو الخماسية قبل النهاية بعشر دقائق، ليرفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى ست وأربعين نقطة في المركز الثاني فيما توقف آلافيس عند اثنتين وعشرين نقطة في المرتبة السادسة عشرة.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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