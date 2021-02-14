برشلونة يدك شباك آلافيس بـ”خماسية” في الكامب نو

اكتسح برشلونة ضيفه ديبورتيفو آلافيس بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح البرتغالي الشاب فرانشيسكو ترينكاو الأهداف في الدقيقة التاسعة والعشرين، وفي آخر دقيقة في الشوط عزز النجم ليونيل ميسي تقدم البلوغرانا من تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، ومع انطلاق الشوط الثاني قلص آلافيس الفارق عبر ريوخا لكن ترينكاو عاد لإضافة الثنائية بحلول الدقيقة الرابعة والسبعين.

وعاد ميسي ليضيف الهدف الرابع من تسديدة رائعة بعد دقيقة واحدة، قبل أن يختتم الظهير جونيور فيربو الخماسية قبل النهاية بعشر دقائق، ليرفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى ست وأربعين نقطة في المركز الثاني فيما توقف آلافيس عند اثنتين وعشرين نقطة في المرتبة السادسة عشرة.

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