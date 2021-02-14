الأهلي طرابلس يفوز على الوحدة الويفات وأساريا يفوز على الاتحاد

فاز فريق الأهلي طرابلس على نظيره فريق الوحدة الويفات بثلاثة أشواط دون رد وذلك ضمن الأسبوع الثاني من الدوري الليبي للكرة الطائرة للمنطقة الثالثة وحسم الأهلي طرابلس المباراة بفارق كبير في الأشواط الثلاثة لينتهي بنتيجة خمس وعشرين مقابل عشر وخمس وعشرين مقابل ست نقاط وخمس وعشرين مقابل خمسة عشرة نقطة.

وفي اللقاء الثاني الذي جمع فريقي الاتحاد و أساريا ، فاز فريق ـساريا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بواقع ست وعشرين مقابل أربع وعشرين وخمسة وعشرين مقابل ست عشرة وخمس وعشرين مقابل سبع عشرة نقطة.

يذكر أن فريق الأهلي طرابلس يتصدر فرق المنطقة الثالثة ويأتي أساريا في المركز الثاني.

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