بطموح كبير.. الأهلي بنغازي يسعى لتخطى “موتيما” الكونغولي

أصبح لدى ليبيا ممثل وحيد في المشاركات الخارجية، وهو الأهلي بنغازي الذي اليوم يخوض مباراته أمام “موتيما بيمبي” الكونغولي في ذهاب الدور 32 مكرر من الكونفدرالية في مصر.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف وحيد وهو تسجيل الفوز بنتيجة إيجابية ودون استقبال الأهداف إن أراد الفريق بطبيعة الحال تأمين نفسه قبل مباراة الإياب التي ستُقام في كينشاسا.

ويخوض ممثل ليبيا المباراة مفتقداً لخدمات نجميه في خط الهجوم إبراهيما واتارا ومحمد التاورغي، الذي تعرّض للإصابة في الفترة الماضية ولم يشارك في إياب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، كذلك أمام الهلال في مستهل مشواره في الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتثبيت أقدامه في أفريقيا والتأهل لدور المجموعات، لكن المنافس لن يكون سهلاً، واللاعبون يعلمون ذلك جيدا.

الأهلي بعد ما قدّمه أمام الترجي في دوري الأبطال أصبح مطالباً للذهاب بعيداً في الكونفدرالية، فالفريق يمتلك عناصر محلية قوية جداً واستقراراً إدارياً قد يقوده لأبعد نقطة ممكنة.

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