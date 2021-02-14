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التعادل يحسم مواجهة “الهلال” والتعاون

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتملت مباراة فريقي التعاون والهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة، التي استضافها ملعب اجدابيا، تقدّم فريق الهلال في النتيجة مطلع الشوط الثاني، عن طريق مهاجمه أنس المصراتي.

وعدّل فرج عبدالحفيظ النتيجة لصالح “التعاون” قبل نهاية المباراة بحوالي 15 دقيقة من علامة الجزاء.

وبهذا التعادل رفع الهلال رصيده للنقطة الرابعة من ثلاث مباريات، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة أمام خليج سرت، بينما حصد التعاون أول نقطة له في الدوري بعد تعثره في الجولتين الأولى والثانية أمام خليج سرت والأخضر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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