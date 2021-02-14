التعادل يحسم مواجهة “الهلال” والتعاون

اكتملت مباراة فريقي التعاون والهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة، التي استضافها ملعب اجدابيا، تقدّم فريق الهلال في النتيجة مطلع الشوط الثاني، عن طريق مهاجمه أنس المصراتي.

وعدّل فرج عبدالحفيظ النتيجة لصالح “التعاون” قبل نهاية المباراة بحوالي 15 دقيقة من علامة الجزاء.

وبهذا التعادل رفع الهلال رصيده للنقطة الرابعة من ثلاث مباريات، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة أمام خليج سرت، بينما حصد التعاون أول نقطة له في الدوري بعد تعثره في الجولتين الأولى والثانية أمام خليج سرت والأخضر.

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