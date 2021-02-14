لاعب الكيك بوكسينج بوحوية بطل العرب والمغرب العربي في ضيافة الأنباء الليبية

بنغازي 15 فبراير 2021 (وال)- ألتقت وكالة الأنباء الليبية لاعب الكيك بوكسينج عمر خالد بوحوية، وهو من مواليد 1994 درس الهندسة المدنية في جامعة بنغازي 2019م .

وبدأ مرحبا، شرف كبير لي وأنا متواجد بينكم شاكرا دعوتكم الكريمة متمنيا تسليط الأضواء على الألعاب الفرديّة المظلومة إعلاميا.

* عرف لنا اللعبة وكيف اخترتها؟

– لعبة الكيك بوكسينج وصلت إلينا مؤخرا والبداية الفعلية كانت في العام 2013 بينما هناك دول عربية سبقتنا بسنوات وأول بطولة أقيمت في ليبيا عام 2014

بوحوية تابع، أما عن كيفية مجيئي لهذه اللعبة فأنا من المتابعين لها عن طريق الإنترنت بصورة دقيقة ولم تكن موجودة في ليبيا، وبالبحث عن اللعبة اكتشفت أن هناك من يزاولها فاتصلت بهم على الفور في العام 2013 والتحقت معهم بقاعة عمر المختار بالمدينة الرياضية بنغازي، وكانت البداية والانطلاقة في التدريبات مع مجموعة بسيطة من الرياضيين وبقيادة المدرب القدير أحمد زيدان.

بطبيعتي أحب الألعاب الفردية لأن الجهد المبذول سيعود عليك بالنفع والفائدة وخاصة التي فيها نوع من القتال.

وعن أولى المشاركات قال:

أول مشاركة بعد التحاقي باللعبة بأربعة أشهر كانت بطولة ليبيا لاختيار المنتخب الوطني بمدينة طرابلس شهر فبراير 2014 وتم اختياري للمنتخب في وزن 63.5 وعلى ذلك شاركت في بطولة العالم بصربيا 2015 صحبة خمسة رياضيين ومشاركة 40 دولة و 2000 ألفي لاعب.

بعدها شاركت في بطولة الوطن العربي بالأردن عام 2017 في وزن 63.5 وتحصلت على لقب بطل العرب من بين تسع دول مشاركة.

ويواصل بوحوية، في نفس العام 2017 تحصلت على بطولة ليبيا والترتيب الأول وعقبها بطولة ليبيا 2018، ثم أقيمت بطولة المغرب العربي بتونس وهي بطولة احترافية تحصلت فيها على لقب البطولة والترتيب الأول.

وشاركت بعدها في بطولة العالم بتركيا عام 2019 وحضور أكثر من 40 دولة، وآخر بطولاتي بطولة المنطقة الشرقية 2020 بنادي الهلال بنغازي.

لدي هدف معين أحاول الوصول إليه في هذه اللعبة لم يسبق لأحد أن وصل إليه ولكن للأسف لم أجد الدعم المناسب لا ماديا ولا إعلاميا لتحقيق الهدف ورغم ذلك لا زلت مستمرا في التدريبات بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع استعدادا لأي بطولة قادمة.

– رسالة بوحوية

يجب توفير الصالات والمعدات المناسبة للاعب ودعمه ماديا وإعلاميا والالتزام بالبرنامج الغذائي الصحي لكل لاعب لأن لعبة الكيك بوكسينج رغم الحداثة إلاَّ أنها جلبت البطولات والكؤوس والتراتيب المتقدمة باسم الدولة الليبية.

– كلمة أخيرة

مستوى اللعبة في تطور وممتاز وقدمنا الكثير والإنجازات لا ينقصنا الآن إلا الدعم من المسؤولين والأهتمام باللعبة لنشرها أكثر والوصول بها للعالمية. (وال- بنغازي) ف ح

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال