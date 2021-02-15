الماتادور يتأهّل إلى ثمن نهائي “أستراليا المفتوحة”

تأهل المصنف الثاني عالميا الإسباني، رافائيل نادال، إلى دور الـ 16 من بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات “الغراند سلام”؛ بفوزه على البريطاني، كاميرون نوري، بثلاث مجموعات دون مقابل.

وحسم الماتادور الإسباني المجموعة الأولى، بصعوبة، بسبعة أشواط مقابل خمسة، لكنه استطاع السيطرة على المجموعة الثانية؛ ليُنهيها، بسهولة، بستة لاثنين قبل أن يعود، وتصعب عليه الأمور في المجموعة الثالثة؛ التي آلت إليه بسبعة لخمسة، في المباراة التي استغرقت ساعتين و33 دقيقة؛ ليضمن “نادال”، العبور للدور الرابع، حيث سيُواجه الإيطالي فابيو فونيني.

وعقب المباراة، أكد رافائيل نادال، في تصريحاته، أنه يرى إصابة المصنف الأول عالميًا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، غريبةً جدًا، مشيرًا إلى أن “دجوكوفيتش” كان سينسحب خلال المجموعتين، إلا أنه واصل اللعب بشكل طبيعي.

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