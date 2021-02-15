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بعد تعادله الصعب أمام “هوفنهايم”.. “دورتموند” يُواصل التراجع في “البوندسليغا”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقّق “بروسيا دورتموند” تعادلاً صعبًا أمام ضيفه “هوفنهايم”، بهدفيْن لمثلهما، على ملعب “سيغنال إيدونا بارك” في الجولة الـ 21 من “البوندسليغا”.

وافتتح الإنجليزي جادون سانشو التسجيل في الدقيقة الـ 24، إلا أن “هوفنهايم” ردّ بهدفيْن، حيث سجل مؤنس دبور التعادل في الدقيقة الـ 31، ليعود الضيوف لتسجيل الهدف الثاني عن طريق إيلاس بيبو، في الدقيقة الـ 51.

وتمكّن هداف “دورتموند”، إيرلينج هالاند، من إحراز التعادل قبل النهاية بتسع دقائق، ليرفع “دورتموند” رصيده إلى 33 نقطة في المرتبة السادسة، فيما رفع “هوفنهايم” رصيده إلى 23 نقطة في المرتبة الـ 12.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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