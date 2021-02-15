“لوكاكو” يقود “إنتر” لافتكاك صدارة “الكالتشيو”

تقرير 218

من أجل افتكاك الصدارة، وبعد خسارة منافسيه على لقب الموسم الحالي “ميلان ويوفنتوس”؛ استقبل “إنتر”، في جوزيبي مياتزا، ضيفه “لاتسيو”.

الدقيقة الـ 22؛ حملت أولى الأخبار السعيدة لـ”النيراتزوري”، بعد عرقلة لوتارو مارتينيز؛ أسفرت عن ركلة جزاء؛ ليتكفل هداف الفريق، روميلو لوكاكو، بتسجيل أول أهداف المباراة، “إنتر”؛ واصل الضغط وعدة فرص لم تسفر عن أي جديد بتدخلات الحارس المخضرم، بيبي رينا، عاد بعدها “لوكاكو” لإضافة الثنائية آخر دقائق الشوط الأول؛ مستغلاً عودة الكرة من دفاع “البانكو سيليستي”؛ ليؤكد الحكم شرعية الهدف بعد العودة لـ”الفار”، ليسجّل المهاجم البلجيكي هدفه الـ 16 هذا الموسم.

في الشوط الثاني؛ اقترب “النيراتزوري” من زيارة شباك “رينا”، مرة جديدة، بعد هجمة سريعة من لوتارو مارتينيز، الذي مرّر للمغربي أشرف حكيمي؛ إلا أن “بارولو” تدخل في الوقت الصحيح، “لاتسيو”؛ تقدم لتقليص الفارق، وكان له ما أراد بعد ضربة حرة تغيرت من لاعب الوسط غونزالو إسكالانتي.

“إنتر”؛ انتظر، وبتألق روميلو لوكاكو وبسرعته المعتادة؛ مرّر إلى زميله لوتارو مارتينيز، الذي سجّل هدفه الـ 11 هذا الموسم، “إنتر”؛ واصل التألق، وحقّق انتصاره الثالث تواليًا، وانتزع صدارة “السريا آ”، قبل أسبوع من مواجهة ملاحقه “ميلان” في ديربي “ديلا مادونينا”.

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