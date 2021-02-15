دجوكوفيتش يواصل التألق ويعبر لربع نهائي أستراليا

تأهّل المُصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزه على الكندي “ميلوش راونيتش” بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وأجبر “راونيتش” منافسه الصربي للعب شوط فاصل في المجموعة الأولى ليحسمها “دجوكوفيتش” بسبعة أشواط مقابل ستة، لكن اللاعب الكندي استعاد توازنه وأنهى المجموعة الثانية بستة لأربعة، وعاد دجوكوفيتش في المجموعة الثالثة ليسيطر عليها وينهيها بسهولة بستة أشواط لأربعة، قبل أن يواصل سيطرته ويحسم المجموعة الرابعة بستة أشواط مقابل أربعة.

ويسعى “دجوكوفيتش” لتعزيز رقمه القياسي والتتويج للمرة التاسعة ببطولة أستراليا المفتوحة، حيث سيواجه المصنف السادس الألماني ألكسندر زفيريف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية