“أوباميانغ” يقود “الغانارز” للتغلب على ليدز يونايتد

قاد الغابوني “بيير إيمريك أوباميانغ” فريقه أرسنال لفوز مستحق أمام ضيفه ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة 24 من البريمرليغ.

وافتتح “أوباميانغ” أهداف المباراة في الدقيقة 13 من مجهود فردي، وعاد المهاجم الغابوني لزيارة شباك الضيوف من علامة الجزاء في الدقيقة 41، وعزز الظهير الإسباني هيكتور بيرلين تقدّم المدفعجية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني أضاف أوباميانغ الهاتريك من كرة رأسية، وقلّص ليدز الفارق في الدقيقة 58 عن طريق “باسكال ستروبيك” ليُسجل “هيلدر كوستا” الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وبذلك يرفع “الغانارز” رصيده إلى 34 نقطة في المرتبة العاشرة، فيما توقف ليدز عند 32 نقطة في المركز 11.

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