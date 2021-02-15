الاتحاد الليبي لكرة السلة يعتمد نتائج مباريات الجولة الأولى

بنغازي 15 فبراير 2021 (وال)- أصدرت اللجنة الفينة بالاتحاد الليبي لكرة السلة الإثنين، قرارًا بشأن اعتماد مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري الليبي لكرة السلة للموسم الرياضي 2020 – 2021 .

هذا وجاء القرار في مادة ( 1 )؛ اعتماد نتيجة لقاء المدينة واليرموك لصالح الأخير بنتيجة ( 20 نقطة مقابل 0 )، وذك لعدم حضور فريق المدينة للمباراة، بالإضافة إلى أنه لا تمنح نقطة الترضية للفريق مع غرامية مالية وقدرها 1000 دينار، طبقًا للمادة ( 13 ) فقرة ( 3 ) وكذلك المادة ( 120).

ونصت المادة ( 2 ) من القرار ذاته، على أن تعتمد نتيجة مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس لصالح الأخير بنتيجة ( 20 نقطة مقابل 0 )، وذك لعدم حضور فريق المدينة للمباراة، بالإضافة إلى أنه لا تمنح نقطة الترضية للفريق مع غرامية مالية وقدرها 1000 دينار، طبقاً للمادة ( 13 ) فقرة ( 3 ) وكذلك المادة (120).

هذا ونصت المادة ( 3 )؛ على اعتماد نتائج مباريات الأسبوع الأولى للمجموعة الثانية، والتي فيها تفوق النصر على الأهلي بنغازي بنتيجة ( 73 مقابل 70 ) نقطة، وكذلك اعتماد نتيجة فوز الهلال على السلفيوم بنتيجة ( 61 مقابل 44 ) نقطة، بالإضافة إلى اعتماد نتيجة تفوق المروج على التحدي بنتيجة ( 108 مقابل 60 ) نقطة. ( وال- بنغازي) س أ/ ر ت

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