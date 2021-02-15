التعادل السلبي يسود لقاء خليج سرت والأنوار

سرت 15 فبراير 2021 (وال)- ساد التعادل السلبي لقاء فريق خليج سرت وضيفه الأنوار، ضمن حساب ذهاب الجولة الثالثة لفرق المجموعة الأولى من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين على أرضية ملعب سرت، بقيادة الحكم حسين العجمي، حيث دخل اللقاء الفريقين أكثر جدية ورغبة في انتزاع النقاط الثلاثة، وتفادي تعثرهما في الجولة الماضية.

أبناء المدرب جمال خميس، منذ بداية الشوط الأول ظهر واضحًا على الخليج المهاجمة، متسلحًا ومعتمدًا على تحركات سعد بلعيد، والتونسي حسام بن قطيفة، بالإضافة إلى عبد القادر حويلات، لاسيما وأن رغبة الفريق هي تدارك خسارة الأسبوع الماضي.

في المقابل، فريق الأنوار اعتمد كليًا على التمركز والتكتل الدفاعي، منظمًا خط الوسط الأكثر حيوية، باحثًا على الهجمات المرتدة لعلها تحدث الفارق، واستمر السجال بين الفريقين طيلة شوطي اللقاء، إذ كانت الأفضلية للخليج من خلال رتم الفريق التصاعدي، في حين حرم الحارس محمد جابر لاعبي الخليج من زيارة شباكه مُبعدًا الكرات إلى ركنية، لتنتهي المباراة سلبية بين الفريقين.

بهذا التعادل رفع خليج سرت رصيده من النقاط إلى ( 4 ) نقاط، حققها من فوز وخسارة وتعادل وحيد، بينما أضاف الأنوار أول نقطة إلى رصيده جمعها من مباراتين، ولديه لقاء مؤجل أمام الأهلي بنغازي يندرج ضمن حساب الجولة الثانية. (وال – سرت ) س أ/ ر ت

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