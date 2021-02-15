رفيق يفرض التعادل الإيجابي على الاتحاد

صبراتة 16 فبراير 2021 (وال)- فرض فريق رفيق نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما على الاتحاد، وذلك ضمن حساب ذهاب الأسبوع الثالث لفرق المجموعة الثانية من منافسات الدوري الليبي لكرة القدم.

وقد جرت هذه المقابلة مساء الإثنين على أرضية ملعب صبراتة، بصافرة الحكم الدولي محمد الزروق، كان فيها الاتحاد هو المبادر بالتسجيل عن طريق مهاجمه جهاد خليفة، عند الدقيقة “30”.

في الحصة الثانية، حاول رفيق تعديل النتيجة، مانعًا الاتحاد من الوصول لمرماه مرة ثانية، ومع مطلع الدقيقة ( 75 ) احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لفريق تقدم لها اللاعب محمد الفزاني معدلا النتيجة.

بهذا التعادل الإيجابي أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، حيث رفع رفيق رصيد إلى النقطة ( 3 ) من ثلاثة تعادلات، بينما رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة الثانية من مباراتين، منقوص من مباراة مؤجلة ستجمعه مع فريق المدينة. ( وال – صبراتة ) س أ/ ر ت

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