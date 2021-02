يوفنتوس يُعلن غياب «كوادرادو» في دوري الأبطال

أعلن نادي يوفنتوس، بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أن نجمه الكولومبي خوان كوادرادو، سيغيب عن 3 مباريات قادمة للفريق بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وذكر يوفنتوس في بيان “خضع خوان كوادرادو لفحوص صباح اليوم الثلاثاء كشفت عن إصابة منخفضة الدرجة في عضلات الفخذ الأيمن الخلفية”. وفقا لرويترز.

وأكمل: “ستتم إعادة تقييم حالته في غضون عشرة أيام”.

وسيغيب كوادرادو عن مباراة يوفنتوس في ذهاب دور الستة عشر في دوري الأبطال أمام مضيفه بورتو يوم غدا الأربعاء، وكذلك عن مباراتين في الدوري الإيطالي أمام كروتوني، وفيرونا.

وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، خرج مصابا بين الشوطين خلال هزيمة يوفنتوس 0-1 أمام نابولي يوم السبت الماضي.

