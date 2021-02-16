“برشلونة” يُواجه “باريس سان جيرمان”.. و”نيمار” أبرز الغائبين

سيكون “الكامب نو”، هذه المرة، مسرحًا لانطلاق مباريات الدور الـ 16 من أبطال أوروبا، في قمة جديدة ومتجددة بين “برشلونة وباريس سان جيرمان”.

بذكريات الريمونتدا؛ سيدخل “البلوغرانا” لقاء اليوم، رغم أن المعطيات اختلفت كثيرًا؛ فـ”برشلونة” الأمس، ليس “برشلونة” الآن؛ فالفريق الكتالوني مرّ بعدة ظروف صعبة أثّرت على مستواه بشكل كبير، ورغم أن الأداء تحسّن في الفترة الأخيرة؛ فإن لهذه المباراة ظروفها الخاصة، ولن تكون مواجهة عادية للفريقيْن.

من جهته، سيدخل “باريس” وعيونه على الإطاحة بـ”برشلونة” للمرة الأولى، ورغم غياب “نيمار ودي ماريا”؛ فإن الفريق الباريسي يملك العديد من الأسلحة، سيكون على رأسها كيليان مبابي.

“موقعة الكامب نو”؛ ستكون نصف الطريق فقط لدور الثمانية، وورقة الترشح؛ ستُحسم في “حديقة الأمراء”؛ فهكذا عوّدنا الفريقان بأن الحسم لن يكون سهلاً.

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