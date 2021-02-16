بعد تعادله مع “رفيق”.. “الاتحاد” يقيل “دا كوستا” ويُعيّن “الحمادي”

عقب تعادله مع “رفيق” لحساب الجولة الثالثة من الدوري الممتاز؛ قررت إدارة الاتحاد إقالة الطاقم الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي “دا كوستا”.

وكلّفت إدارة النادي برئاسة محمود عبودة، المدرب واللاعب الدولي السابق، أسامة الحمادي، بمهمة المدير الفني للفريق الأول، حيث سبق لـ”الحمادي” تدريب فريق “الاتحاد”، كما خاض تجربةً ناجحةً في التدريب مع نادي الخُمس، كما تم تكليف الحارس الدولي السابق مفتاح غزالة، مدربًا لـ”الاتحاد”.

ويسعى “الاتحاد” من خلال هذه التعيينات للعودة إلى المنافسة بعد تحقيقه تعادلين في بداية المشوار في الدوري الممتاز.

يُذكر أن الفريق سيُواجه المدينة في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل.

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