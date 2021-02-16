بسبب “كورونا”.. المسابقات تؤجّل مباراة “المدينة والاتحاد المصراتي”

تأجّلت مباراة “المدينة والاتحاد المصراتي” المقرر لها مساء أمس في ملعب طرابلس، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وبحسب الأخبار المتداولة؛ فإن لاعبي نادي “الاتحاد المصراتي” لم يجروا اختبار فيروس “كورونا”، ليردّ المركز الإعلامي للنادي بمراسلة سابقة من اتحاد الكرة، تشير إلى ضرورة إجراء المسحة في الجولة الأولى فقط، ومن ثم في جولات أخرى يُحدّدها اتحاد الكرة مسبقًا.

ورغم حضور الفريقيْن لأرضية الملعب؛ فإن المباراة تأجّلت إلى موعد لاحق، لم يتم الإعلان عنه بعد، وتعتبر هذه المباراة هي ثاني لقاء مُؤجّل للمدينة، بعد مباراة “الاتحاد” التي ستُقام يوم الجمعة المقبل.

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