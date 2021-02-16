“المصراتي” رجل المباراة في موقعة “سانتا كلارا”

حصل اللاعب الدولي الليبي، المعتصم المصراتي، على جائزة أفضل لاعب في المباراة، في لقاء فريقه “سبورتينغ براغا”، ومضيفه “سانتا كلارا”.

المباراة؛ حسمها “رفاق المصراتي” بهدف دون ردّ، ليحافظ على الترتيب الثالث بعد مرور 19 جولة من الدوري البرتغالي.

ويعدّ “المعتصم” أحد الركائز الأساسية في تشكيلة فريقه “سبورتينغ براغا”، كما أنه أصبح، مؤخرًا، محطّ اهتمام الصحافة البرتغالية، التي اعتبرته أحد أبرز نجوم الدوري هذا الموسم؛ نظرًا لتألّقه مع الفريق في جميع البطولات، حتى إن الصحافة أشارت إلى اهتمام فريق “بنفيكا”، بالتعاقد مع النجم الليبي، الموسم المقبل.

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