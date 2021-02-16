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“المصراتي” رجل المباراة في موقعة “سانتا كلارا”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حصل اللاعب الدولي الليبي، المعتصم المصراتي، على جائزة أفضل لاعب في المباراة، في لقاء فريقه “سبورتينغ براغا”، ومضيفه “سانتا كلارا”.

المباراة؛ حسمها “رفاق المصراتي” بهدف دون ردّ، ليحافظ على الترتيب الثالث بعد مرور 19 جولة من الدوري البرتغالي.

ويعدّ “المعتصم” أحد الركائز الأساسية في تشكيلة فريقه “سبورتينغ براغا”، كما أنه أصبح، مؤخرًا، محطّ اهتمام الصحافة البرتغالية، التي اعتبرته أحد أبرز نجوم الدوري هذا الموسم؛ نظرًا لتألّقه مع الفريق في جميع البطولات، حتى إن الصحافة أشارت إلى اهتمام فريق “بنفيكا”، بالتعاقد مع النجم الليبي، الموسم المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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