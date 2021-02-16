الدوري الليبي : التحدي يقتنص فوزاً ثميناً من دارنس

درنة 16 فبراير 2021 ( وال ) – نجح فريق التحدي الأول لكرة القدم من اقتناص فوزاً ثميناً من مستضيفه دارنس بنتيجة هدف دون رد، وذلك لحساب ذهاب الأسبوع الثالثة لفرق المجموعة الأولى، ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة القدم ، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب درنة.

المباراة التي جرت – اليوم الثلاثاء – وتوسطها الحكم (عبد الله الفضيل)، لم ترتق للمستويات إلى يتمناها جمهور الفريقين، وذلك نظراً لقوة الرياح وبرودة الطقس التي تشهدها مدينة درنة، في المقابلة دخل الفريقان اللقاء من أجل تحقيق الانتصار .

الشوط الأول لم يشهد هجمات خطرة على المرميين، بل كانت الفرص التي شكلت محتشمة، وعند الدقيقة (36) أطلع لاعب التحدي (عمر بوخريص) تصويبه صاروخية، عانقت بذلك شباك الحارس (عمار مسعود)، مهدياً فريقه انتصار ثمين.

في الشوط الثاني التحدي تعامل مع المباراة بكرة واقعية ، حيث أغلق كل الطرق والمساحات المؤدية إلى مرماه، في الوقت إلى بحث دارنس كثيراً عن التعديل، ولعل أبرز كراته كانت تصويبه (أويس السويح) في الدقيقة (70) مرت فوق العارضة، تليها تسديدة اللاعب (حسين المغربي) في الدقيقة (75)، لتنتهي بعدها المباراة بهدف (عمر بوخريص).

وبهذه النتيجة رفع فريق التحدي رصيده من النقاط إلى (6) نقاط جمعها من ثلاثة مباريات، بينما تجمد فريق دارنس عند النقطتان، جمعهما من تعادلان وخسارة.

استبدالات الفريقان

وأجرى المدرب الضيف – صالح رحيل – ثلاثة تغييرات، حيث زج في الدقيقة (74) باللاعب (أيمن أوريث) بدلاً من (محمود الخضري)، وشهدت الدقيقة (83) دخول اللاعب (علاء الشامي) مكان المهاجم (جلال الزوي)، وفي الوقت بدل الضائع أقحم مدرب التحدي (عبد الله الفرجاني) بديلاً عن (محمد المنصوري).

في المقابل قام مدرب دارنس (هشام نصيبي) أيضاً بثلاثة تغييرات على مستوى تشكيلة فريقه، ففي الدقيقة (65) أشرك اللاعب (علي فزان) مكان اللاعب (مخلص الماجري)، و(أحمد بوخطوة) بدلاً عن (عبد الهادي زيدان)، وذلك عند الدقيقة (74)، وإبراهيم الجارح مكان سند الحاسي، وذلك عند الدقيقة (83). (وال – درنة) س أ

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