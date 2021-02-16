“المهدي” يواصل التوهج التهديفي ويقود الأهلي طرابلس للفوز على الشط

طرابلس 16 فبراير 2021 (وال) – يواصل المهاجم (معتز المهدي) التوهج التهديفي مع الأهلي، إثر قيادته لفريقه للفوز على الشط، بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك لحساب الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي جرت – اليوم الثلاثاء – وقادها الحكم (محمد الهوني) على أرضية ملعب طرابلس الدولي، شهدت ثلاثة أهداف منها اثنان ركلتي جزاء، وبطاقة حمراء وحيدة.

الأهلي المدجج بالعديد من الأسماء القوية، دخل اللقاء معتمداً على القوة والصحوة التهديفية التي يمر بها خط هجومه، خاصة عند لاعبه (معتز المهدي) ، وعند الدقيقة (30) احتسب حكم اللقاء (محمد الهوني) ركلة جزاء للأهلي إثر عرقلة (خالد مجدي) من قبل اللاعب (محمد سعد أقصوده)، تقدم للركلة المهاجم (معتز المهدي) مسجلاً الهدف الأول باللقاء.

هذا وشهد الدقيقة (36)ركلة جزاء ثانية للأهلي، بعد أن لمسة الكرة يد اللاعب (محمد أقصوده) قبل وصولها للمهاجم، سيما أن ركلة الجزاء أنبر لها (معتز المهدي) مسجلاً الهدف الثاني باللقاء، والخامس له شخصياً بالبطولة الليبية، في حين قلص الشط الفارق في الشوط الثاني عن طريق هدافه (الصغير الكانوني)، وذلك عند الدقيقة (54).

و بهذه النتيجة أصبح فريق الأهلي (7) نقاط من ثلاثة مباريات (2 فوز وتعادل)، بينما تجمد رصيد عند نقطة وحيدة، جمعها من خسارتين وتعادل. ( وال – طرابلس) س أ

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