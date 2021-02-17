“صلاح وماني” يقودان” ليفربول” لحسم مواجهة “لايبزيغ”

حقّق “ليفربول” فوزًا مهمًّا خارج أرضه بعدما تغلب على “لايبزيغ” بهدفيْن دون مقابل، في المباراة التي احتضنها ملعب “بوشكاش أرينا”، في بودابست، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وافتتح هداف الفريق، محمد صلاح، أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 53، وبعد خمس دقائق؛ عزّز ساديو ماني النتيجة بهدف ثان مستغلاً خطًأ دفاعيًا فادحًا؛ ليضع “الريدز” قدمًا في دور الـ 16 من البطولة، حيث ستجرى مُواجهة الإياب في العاشر من مارس على ملعب “أنفيلد”.

وأقيمت المباراة في هنغاريا، بعد منع السلطات الألمانية دخول القادمين من بريطانيا؛ من ضمن إجراءات الحدّ من فيروس “كورونا” في البلاد.

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