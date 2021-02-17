“ألابا” يُعلن رحيله عن “البافاري”

أعلن مدافع بايرن ميونيخ، دافيد ألابا، رحيله رسميًا عن الفريق نهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة طويلة مع بطل أوروبا وألمانيا الموسم الماضي.

وأكد المدافع النمساوي، في مؤتمر صحفي، أن القرار الذي اتخذه بمغادرة الفريق نهاية الموسم الحالي؛ جاء لخوض تجربة جديدة، وأكد “ألابا” أنه قضي 13 عامًا مع الفريق البافاري.

وكانت المفاوضات بين إدارة الفريق البافاري ودافيد ألابا، قد فشلت في التوصّل إلى اتفاق بشأن تمديد عقده لمواسم جديدة؛ وذلك لرغبة اللاعب في اللعب في مسابقةٍ جديدةٍ خارج ألمانيا.

وتسعى أندية عدة للتعاقد مع المدافع النمساوي، صاحب الـ 28 عامًا، أبرزها “ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي”.

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