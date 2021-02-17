بقيادة “رونالدو” .. “يوفنتوس” يرحل للبرتغال لمواجهة “بورتو”

تقرير 218

سيكون ملعب الدراجاو محتضنًا لمواجهةٍ “برتغاليةٍ- إيطالية” في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، “بورتو”؛ سيستقبل “يوفنتوس” على أمل مواصلة المشوار الأوروبي أمام رفقاء كريستيانو رونالدو .

ويدخل الفريق البرتغالي صاحب الضيافة المباراة وهو يحتلّ المركز الثاني بالدوري المحلي متأخرًا بعشر نقاطٍ عن الصدارة، كما أنه لا يبدو بأحسن حالاته هذا الموسم، بعد التعادل خمس مراتٍ، والخسارة في ثلاثِ مناسبات، بقيادة المدرب سيرجيو كونسيساو .

ومن الجانب الآخر؛ سيتسلح “البيانكونيري”، بقيادة أندريا بيرلو، بنجمه كرستيانو رونالدو، الهدّاف التاريخي للبطولة الأغلى في القارة العجوز، كما سيكون باولو ديبالا حاضرًا، بعد العودة من الإصابة التي أبعدته لفترةٍ عن الملاعب، بطل إيطاليا؛ سيسعى للعودةِ بنتيجةٍ إيجابيةٍ من مواجهة “لشبونة”، ووضع أسبقيةٍ للعبور إلى ربع النهائي، خصوصًا أنَّ الكفة تُرجّح تأهّلَه بحكم الخبرة الأوروبية ومستوى اللاعبين.

لكنّ “السيدةَ العجوز” تُعاني في الموسم الحالي بالدوري الإيطالي، والخسارة الأخيرة أمام نابولي، رغمَ الأداء الجيدِ؛ جعلته يبتعد عن الصدارة ويحتلّ المركز الرابع مؤقتًا.

مواجهةٌ؛ سيخطف، خلالها، “رونالدو” الأنظار؛ كونه سيلعبُ في البرتغال من جديد، “الدون”؛ سيحاولُ التسجيل ورفع رقمه القياسي الأوروبي بـ 131 هدفًا، ومواصلة التألّق في بطولته المفضلة، لكن “بورتو” قد يُمحي كلّ هذهِ المحاولات ويحقّق انتصارًا، ربما لن يحتاج منه الكثير، في التاسع من مارس موعد مواجهة الإياب في “أليانز ستاديوم”.

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