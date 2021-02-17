ليلة تاريخية لـ”مبابي” في “الكامب نو”

تقرير 218

مع عودة عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران؛ قمة كروية أُقيمت في افتتاح ثمن النهائي احتضنها “الكامب نو”، بين برشلونة ووصيف النسخة الماضية باريس سان جيرمان.

برشلونة؛ بدأ بالتهديد بواسطةِ الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي لم يستطع افتتاح التسجيلِ أمام الحارس كيلور نافاز، بعدها وضعَ كيليان مبابي، ماورو إيكاري أمام المرمى؛ لكنّ المهاجم الأرجنتيني أضاع الفرصة بغرابة.

الدقيقة الـ 26؛ حملت أنباءً سارةً للفريق الكاتالوني، بعد عرقلةِ الهولندي فرينكي دي يونغ التي استوجبت من الحكم إعلان ركلة جزاٍء اعترض عليها لاعبو الفريقِ الفرنسي، ومن غيره الأرجنتيني ليونيل ميسي يفتتح التسجيل؛ فاتحًا الباب أمام فرحةٍ كاتالونية.

فرحةٌ؛ لم تدم طويلاً، فبعد دقائق معدودة عدل “سان جيرمان”، النتيجة بعد تمريرة “فيراتي” لـ”مبابي”، الذي تلاعب بالدفاع، وسجّل التعادل في الدقيقة الـ 32، الفريق الباريسي؛ حاول الانقضاض على برشلونة قبل نهاية الشوط الأول، لكن دون جدوى، و”غريزمان” ضيّع فرصة الخروج من النصف الأول بتقدّمٍ بعد إضاعته لفرصةٍ سهلة.

في الشوط الثاني؛ دخل “سان جيرمان” ضاغطًا منذ البداية ، مويس كين؛ أضاع الفرصة الأولى، التي تألق “شتيغن” في إبعادها لكن الثانية سجّل خلالها كيليان مبابي، الهدف الثاني في الدقيقة الـ 65 بعد عرضيةٍ من فلورينزي، “مبابي”؛ اقترب مجددًا من التسجيل للمرّة الثالثة لكن التألق كان حاضرًا للحارس الألماني “شتيغن”، قبل أن يسجل مويس كين، من رأسيةٍ، الهدف الثالث في الدقيقة الـ 70، برشلونة؛ توقّف تمامًا وحتى استغلال خطأ نافاز لم يستطع خلاله تقليص الفارق، ليأتي “مبابي” ويعاقب برشلونة، ويسجّل الهاتريك في الدقيقة الـ 85 بعد هجمةٍ مرتدةٍ؛ ليكون عريس الأرقام القياسية في “ليلة الكامب نو”، “سان جيرمان”؛ يضع قدمًا في ربع النهائي، و”برشلونة” لايزالُ يعاني من شبح المواسم الأخيرة في أبطال أوروبا.

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