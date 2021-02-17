دوري كرة السلة : النصر يتفوق  على السلفيوم والأهلي بنغازي على المروج والهلال يفقد لقاءه أمام التحدي

بنغازي 17 فبراير 2021 (وال) – جرت أمس الثلاثاء – منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية، من الدوري الليبي لكرة السلة، وذلك بإقامة ثلاثة مباريات موزعة على قاعتين.

ففي اللقاء الأول بمجمع سليمان الضراط في بنغازي، نجح فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة من التغلب على ضيفه المروج بفارق ( 3 ) نقاط، وبواقع ( 79 ) مقابل ( 76 ) نقطة، وكانت أرباع المباراة على النحو التالي :

الربع الأول انتهى أهلاوياً بفارق ( 10) نقاط، وبواقع ( 25 ) مقابل ( 15 ) نقطة.

الربع الثاني انتهى لمصلحة المروج بفارق ( 8 ) نقاط، وبواقع ( 23 )مقابل ( 15 ) نقطة.

لتكون النتيجة النهائية للشوط الأول لصالح سلة الأهلي بنغازي ( 40 مقابل 38 ) نقطة.

الربع الثالث انتهى بالتعادل بنتيجة ( 20 مقابل 20 ) نقطة.

الربع الرابع انتهى لمصلحة الأهلي بنغازي بنتيجة ( 19 ) مقابل ( 18 ) نقطة.

لتكون محصلة الشوط الثاني لصالح الأهلي بنتيجة ( 39 مقابل 38 ) نقطة.

ففي اللقاء الثاني بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي ، تمكن فريق التحدي من تحقيق الفوز على جاره الهلال بفارق ( 25 )، وبواقع ( 76 ) مقابل ( 51 ) نقطة.

الربع الأول انتهى لصالح التحدي بفارق نصف سلة، وبواقع ( 14 ) مقابل ( 13 ) نقطة.

الربع الثاني انتهى إيضاً للتحدي بنتيجة ( 18 ) مقابل ( 15 ) نقطة.

لتكون نتيجة الشوط الأول تحداوية بنتيجة ( 32 مقابل 28 ) نقطة.

الربع الثالث انتهي للتحدي بنتيجة ( 16 ) مقابل ( 12 ) نقطة.

الربع الأخير أيضاً للتحدي بنتيجة ( 28 ) مقابل ( 11 ) نقطة.

هذا وكانت نتيجة الشوط الثاني تحداوية بنتيجة ( 44 ) مقابل ( 23 ) نقطة.

وعلى قاعة المرج للألعاب الرياضية ، عاد فريق النصر لكرة السلة بفوز مستحق ، وذلك عندما تغلب على مستضيفه السلفيوم بنتيجة (84) مقابل (36) نقطة.

الربع الأول من المقابلة انتهى لصالح النصر بنتيجة ( 18 ) مقابل (14) نقطة.

الربع الثاني انتهى للنصر إيضاً بنتيجة ( 23 ) مقابل ( 5 ) نقاط.

لتكون نتيجة الشوط الأول نصراوية بنتيجة ( 41 مقابل 19 ) نقطة.

الربع الثالث من المواجهة انتهى للنصر بنتيجة ( 32 ) مقابل ( 9 ) نقاط.

الربع الأخير كذلك للنصر بنتيجة ( 11 ) مقابل ( 8 ) نقاط.

هذا وكانت محصلة الشوط الثاني للنصر بنتيجة ( 43 مقابل 17 ) نقطة. (وال – بنغازي) س أ

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