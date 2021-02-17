الدوري الليبي : بهدفين نظيفين الصداقة يتخطى نجوم أجدابيا

شحات 17 فبراير 2021 (وال) – نجح فريق الصداقة لكرة القدم في تخطي ضيفه نجوم أجدابيا بنتيجة هدفين دون رد، وذلك لحساب الأسبوع الثالث من مرحلة الذهاب، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز، في المباراة التي جمعت الفريقين – أمس الثلاثاء – على أرضية ملعب شحات.

هذه المقابلة التي قادها الحكم (أيوب الفرجاني)، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ولم يشهد هذا الشوط هجمات وفرص سانحة للتسجيل، ليتأجل تسجيل الأهداف في النصف الثاني من المقابلة.

في الشوط الثاني،ظهر الصداقة أكثر جدية من نجوم أجدابيا ، في الوقت الذي شكل فيها هجمات عديدة وخطرة، ومع مطلع الدقيقة (60) نجح اللاعب (محمد صلاح الصويدق) و الشهير بالـ الكوري تسجيل أول أهداف اللقاء، مستفيداً من تمريرة زميلة (محمد بلاش).

واصل الصداقة تقدمه نحو مرمى نجوم أجدابيا ، باحثاً عن تسجيل الهدف الثاني ، ونال ما يريد عند الدقيقة (75)، وذلك عندما تمكن (محمد بلاش) إمضاء ثاني أهداف الصداقة،مترجماً تمريرة (عاشور شقلوف) المحكمة إلى هدف، لتنتهي بعدها المباراة بنتيجة هدفين نظيفين.

وتجدر الإشارة أن لاعب الصداقة (محمد بلاش)تحصل على جائزة أفضل لاعب بالمباراة، بجائزة مقدمة من صحيفة أخبار أجدابيا، وبهذا الفوز فأن فريق الصداقة رفع رصيده من النقاط إلى (4) نقاط، في حين تجمد رصيد نجوم أجدابيا عند نقطة وحيدة.(وال – شحات) س أ

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