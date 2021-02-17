“مبابي”.. ملك الأرقام القياسية في “ليلة الكامب نو”

تألّق النجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، في أولى مباريات فريقه “باريس سان جيرمان” الإقصائية بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما سجّل ثلاثية في ملعب “الكامب نو”، معقل “برشلونة”.

وواصل النجم الفرنسي تألّقه في الموسم، حيث يتصدّر هدافي الدوري الفرنسي برصيد 16 هدفًا، فيما سجّل في “الكامب نو”، هدفه الخامس هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا.

وهذه أبرز الأرقام القياسية للنجم الفرنسي بعد الثلاثية في برشلونة:

1- أصبح “مبابي” ثالث أكثر لاعب فرنسي تسجيلاً للأهداف، في مراحل خروج المغلوب، برصيد عشرة أهداف، متأخرًا عن كريم بنزيما صاحب الـ18 هدفًا، وتيري هنري “12 هدفًا”.

2- كيليان مبابي، أول لاعب يسجّل هاتريك في مرمى “برشلونة” في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

3- أصبح “مبابي”، ثالث هداف تاريخي لـ”باريس سان جيرمان” برصيد 111 هدفًا، متأخرًا عن إديسون كافاني 200 هدف، وزلاتان إبراهيموفيتش، صاحب الـ 156 هدفًا.

4- “مبابي”، اللاعب الثاني في تاريخ أبطال أوروبا الذي يسجّل “هاتريك” في شباك “برشلونة” على ملعب “الكامب نو” بعد ثلاثية أندريه شيفشينكو، موسم 1997، مع فريقه “دينامو كييف” الأوكراني.

5- “مبابي” يقود “سان جيرمان”؛ ليصبح أول فريق فرنسي يفوز على “برشلونة”، في “الكامب نو” بدوري الأبطال.

وأشادت أغلب الصحف الرياضية العالمية بإنجاز كيليان مبابي وتحقيق نتيجة كبيرة في ملعب “الكامب نو”، وأدائه الخرافي الذي قاده لأن يُصبح رجل المباراة بامتياز .

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