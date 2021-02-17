التعادل يحسم مواجهة أواسط الوحدة والمحلة

افتتح فريق أواسط المحلة مشاركتهم في دوري الأواسط لكرة القدم لأندية الممتاز بالتعادل إيجابيا مع ضيفه فريق أواسط الوحدة بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بملعب نادي المحلة الرياضي.

وتقدّم الفريق البرتقالي مبكراً بهدف أحرزه لاعبه “مبشر الدايري”، وكان بإمكان شباب المحلة تعزيز تفوقهم الميداني بإضافة أهداف أخرى بعدما سيطروا على مجريات وأحداث هذا اللقاء.

وقبل دقائق من صافرة النهاية نجح أبناء شارع ميزران في إدراك التعادل بواسطة اللاعب “عبدالإله رحومة”، ليحصد كل فريق نقطة واحدة في مستهل انطلاق المسابقة التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس.

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