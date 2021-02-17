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التعادل يحسم مواجهة أواسط الوحدة والمحلة

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح فريق أواسط المحلة مشاركتهم في دوري الأواسط لكرة القدم لأندية الممتاز بالتعادل إيجابيا مع ضيفه فريق أواسط الوحدة بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بملعب نادي المحلة الرياضي.

وتقدّم الفريق البرتقالي مبكراً بهدف أحرزه لاعبه “مبشر الدايري”، وكان بإمكان شباب المحلة تعزيز تفوقهم الميداني بإضافة أهداف أخرى بعدما سيطروا على مجريات وأحداث هذا اللقاء.

وقبل دقائق من صافرة النهاية نجح أبناء شارع ميزران في إدراك التعادل بواسطة اللاعب “عبدالإله رحومة”، ليحصد كل فريق نقطة واحدة في مستهل انطلاق المسابقة التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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