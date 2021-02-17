فريق الضمان الاجتماعي لكرة القدم يحقق فوزا ساحقا

طرابلس 17 فبراير 2021 (وال) -حقق فريق صندوق الضمان الاجتماعي لكرة القدم، أمس الثلاثاء الفوز على منافسه فريق شركة الإنشاءات الكهربائية، في مباراة قوية جمعت الفريقين على ملاعب العاصمة طرابلس.

وقال الرياضي رؤوف الخريجي”إن فوز فريق الضمان جاء ساحقا، برصيد أهداف 6 إلى 1 لصالح الصندوق”.

الخريجي أضاف “أن لاعب فريق الضمان اللاعب محمد الوحيشي، يعد هداف البطولة برصيد أهدافه المسجلة حتى آخر مباريات البطولة”.

تجدر الإشارة إلى أن المنافسة على كأس أندية الشركات والجهات العامة، منافسة محلية برعاية الاتحاد الوطني لعمال ليبيا.

(وال ـ طرابلس) س خ

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