أصرح مدرب يوفنتوس، الإيطالي أندريا بيرلو، عن استيائه من الخسارة التي تعرض لها فريقه بهدف لهدفين أمام مضيفه بورتو البرتغالي في إطار ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفق موقع “غول” الرياضي ذكر عن بيرلو قوله: “كنا على يقين بأنها ستكون مباراة صعبة، و بطولة مثل دوري أبطال أوروبا لا يمكنك أن تقدم الكثير من الهدايا كما فعلنا الليلة”.

وأشار إلى أن الهدف الذي تلقاه فريقه في الدقيقة الثانية من المباراة أعطى ثقة للخصم، موضحا: عندما تستقبل هدفاً غريباً من ناحية الوقت والكيفية، فإنه من الطبيعي أن يفقد اللاعبون الثقة، ولاسيما وأننا كنا نلعب ضد فريق يدافع بطريقة شرسة وقوية”.

وأردف: “من الطبيعي أنه لا يمكننا الحفاظ دائماً على التركيز والإيقاع المناسب مع وجود جدول مضغوط للمباريات، ولكن لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك معنا في دور الثمن نهائي من دوري أبطال أوروبا”.

وبالنسبة للإصابة بعض نجم فريقه، قال المدرب الشاب: “كيليني يعاني إصابة في ربلة الساق، ودي ليخت لديه تقلص عضلي، وألفارو موراتا لم يكن في حالة جيدة من قبل اللقاء، وقد شعر بالإنهاك قرب نهاية المباراة، ولكنه شارك لأننا كنا بحاجة إليه رغم لم يكن في أفضل حالاته”.

تجدر الإشارة إلى فريق “السيدة العجوز” يحتاج إلى الفوز على أرضه بهدف وحيد أو بفارق هدفين، علما أن المباراة ستقام في التاسع من الشهر القادم.

The post نادي يوفنتوس: أهدينا الفوز إلى بورتو على طبق من فضة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا