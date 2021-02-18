“المدينة والاتحاد” وجهًا لوجه في الممتاز

تتجه الأنظار، مساء الغد، صوب ملعب طرابلس الدولي لمتابعة قمة الجولة الثانية من الدوري الممتاز بين “المدينة والاتحاد”.

وتم تأجيل المباراة من الأسبوع الثاني، بعد تزامن موعدها مع موعد انتخابات مجلس إدارة نادي “الاتحاد”؛ ليتقدم الفريقان بطلب تأجيل، ويحصلان على موافقة لجنة المسابقات التي أجّلت المباراة ليوم التاسع عشر من فبراير.

ويدخل “المدينة”؛ اللقاء وفي رصيده نقطة واحدة، حصدها من تعادله في الجولة الأولى أمام “السويحلي”، حيث لم يخض المدينة مواجهة الجولة الثالثة أمام “الاتحاد المصراتي”؛ وذلك لعدم إجراء لاعبي الأخير مسحات فيروس “كورونا”، وهو ما يعد مخالفًا للبروتوكول الصحي المتبع في الدوري الممتاز.

أما “الاتحاد”؛ فيدخل بنقطتين فقط بتعادليْن مع “الخُمس ورفيق”، بداية متعثرة في الدوري هذه المرة لم يعتد عليها “الاتحاد”، أدت إلى إقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي “دا كوستا”، وتكليف أسامة الحمادي بمهام المدير الفني.

مقابلة “المدينة والاتحاد”، أو المواجهة بين “المريمي والحمادي”؛ لن تخضع للحسابات، فالديربي دائمًا ما يلعب على جزئيات صغيرة، والملعب سيكون هو الفيصل.

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