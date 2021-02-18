اخبار الرياضة

“المدينة والاتحاد” وجهًا لوجه في الممتاز

تم النشر منذُ 41 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتجه الأنظار، مساء الغد، صوب ملعب طرابلس الدولي لمتابعة قمة الجولة الثانية من الدوري الممتاز بين “المدينة والاتحاد”.

وتم تأجيل المباراة من الأسبوع الثاني، بعد تزامن موعدها مع موعد انتخابات مجلس إدارة نادي “الاتحاد”؛ ليتقدم الفريقان بطلب تأجيل، ويحصلان على موافقة لجنة المسابقات التي أجّلت المباراة ليوم التاسع عشر من فبراير.

ويدخل “المدينة”؛ اللقاء وفي رصيده نقطة واحدة، حصدها من تعادله في الجولة الأولى أمام “السويحلي”، حيث لم يخض المدينة مواجهة الجولة الثالثة أمام “الاتحاد المصراتي”؛ وذلك لعدم إجراء لاعبي الأخير مسحات فيروس “كورونا”، وهو ما يعد مخالفًا للبروتوكول الصحي المتبع في الدوري الممتاز.

أما “الاتحاد”؛ فيدخل بنقطتين فقط بتعادليْن مع “الخُمس ورفيق”، بداية متعثرة في الدوري هذه المرة لم يعتد عليها “الاتحاد”، أدت إلى إقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي “دا كوستا”، وتكليف أسامة الحمادي بمهام المدير الفني.

مقابلة “المدينة والاتحاد”، أو المواجهة بين “المريمي والحمادي”؛ لن تخضع للحسابات، فالديربي دائمًا ما يلعب على جزئيات صغيرة، والملعب سيكون هو الفيصل.

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك