دوري كرة السلة ..النصر يستضيف المروج والأهلي بنغازي يلتقي الهلال

بنغازي 18 فبراير 2021 (وال)-تنطلق مساء اليوم الخميس مباريات مرحلة الذهاب للجولة الثالثة لفرق المجموعة الثانية، من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة السلة، بإقامة ثلاثة مباريات موزعة على قاعتين.

ففي اللقاء الأول بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي يستضيف فريق النصر “حامل لقب أخر نسخة” فريق المروج، حيث يمتلك النصر (4) نقاط جمعهما من فوزان، بينما يمتلك المروج (3) نقاط تحصل عليها من فوز وخسارة.

ففي اللقاء الثاني بمجمع سليمان الضراط في بنغازي، يلتقي فريق الأهلي بنغازي جاره الهلال، ويأمل كل فريق منهما تحقيق نتيجة إيجابية ومرضية.

وسيسعى الأهلي الذي يمتلك (3) نقاط تكرار انتصاره الذي حققه في الجولة الثانية على المروج، فيما سيحاول الهلال صاحب (3) نقاط تعويض خسارته التي تذوقها من التي في الجولة الماضية.

فعلى قاعة الألعاب الرياضية في مدينة المرج يحل فريق التحدي لكرة السلة ضيفًا الخميس على السلفيوم.

هذا ويمتلك الفريق المستضيف السلفيوم نقطتان، بينما التحدي المنتعش بانتصاره الأخير على الهلال يمتلك في رصيده (3) نقاط. (وال -بنغازي) س أ/ ر ت

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