“الرعيض” رئيسا لاتحاد الكاراتيه لولاية ثالثة

أخبار ليبيا 24 – رياضة

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للكاراتيه اليوم الخميس جمال الرعيض رئيسا للاتحاد اللعبة، وذلك في الاجتماع الانتخابي الذي احتضنته جامعة سلوق .

وقال رئيس لجنة الانتخاب فتحي الشكري إن العملية الانتخابية أقيمت بشكل ممتاز وبشفافيه عالية .

الشكري أشار – لوكالة أخبار ليبيا 24 – إلى أن عدد الحضور كان 31 نادي مناصب 44 نادي هي مجموع أعضاء الجمعية العمومية .

وتابع تحصلت القائمة الأولى برئاسة جمال الرعيض على 24 صوت، فيما تحصلت القائمة الثانية برئاسة عصام الشريف على صوت واحد وورقه واحده بيضاء .

وتعتبر هذه الفترة هي الثالثة لجمال الرعيض كرئيس للاتحاد الليبي في لعبه الكاراتيه، وشهدت فترات ولاياته السابقة تقدم كبير للعبة في كافة المدن الليبية، كما تحصل لاعبي الكاراتيه في ليبيا على مراكز متقدمة في المشاركات الخارجية .