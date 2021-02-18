“الأهلي بنغازي” يصل الكونغو لمواجهة “موتيما”.. إيابًا

وصلت بعثة “الأهلي بنغازي” إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا؛ تمهيدًا لمواجهة فريق “موتيما بيمبي”، ضمن الدور الـ 32 مكرر من الكونفدرالية.

“الأهلي”؛ لعب مباراة الذهاب في مصر بملعب بترو سبورت، وتعادل بهدف لمثله، وأضاع ركلة جزاء عن طريق عبدالله العرفي.

ويحتاج ممثل ليبيا لتحقيق الفوز أو التعادل بأكثر من هدف؛ إن أراد التأهل لدور المجموعات في المسابقة الأفريقية.

وأصبح “الأهلي” ممثل ليبيا الوحيد أفريقيًا، عقب مغادرة أندية “الأهلي طرابلس والاتحاد والنصر”، دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، في الفترة الماضية.

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