اخبار الرياضة

“الأهلي بنغازي” يصل الكونغو لمواجهة “موتيما”.. إيابًا

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة “الأهلي بنغازي” إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا؛ تمهيدًا لمواجهة فريق “موتيما بيمبي”، ضمن الدور الـ 32 مكرر من الكونفدرالية.

“الأهلي”؛ لعب مباراة الذهاب في مصر بملعب بترو سبورت، وتعادل بهدف لمثله، وأضاع ركلة جزاء عن طريق عبدالله العرفي.

ويحتاج ممثل ليبيا لتحقيق الفوز أو التعادل بأكثر من هدف؛ إن أراد التأهل لدور المجموعات في المسابقة الأفريقية.

وأصبح “الأهلي” ممثل ليبيا الوحيد أفريقيًا، عقب مغادرة أندية “الأهلي طرابلس والاتحاد والنصر”، دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، في الفترة الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك