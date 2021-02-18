التصنيف الشهري “للفيفا”… ليبيا تبقى في المرتبة 111 عالميا وبلجيكا تتصدر القائمة

بقي المنتخب الليبي في المركز 111 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق آخر تحديث للتصنيف الشهري الصادر الخميس من “الفيفا”.

وتصدرت بلجيكا قائمة المنتخبات عالمياً، وحلت فرنسا في المركز الثاني، وخلفها البرازيل، وتقدمت تونس قائمة الدول العربية في المرتبة الـ26 عالمياً، والمركز الثاني إفريقيا بعد السنغال صاحبة المركز الـ20 عالمياً.

وجاءت الجزائر في المرتبة 31 عالميا، تليها المغرب 33 ومصر 49، فيما كانت ليبيا في المرتبة الـ111 عالمياً، لم تشهد المراكز العشر الأولى أي تغير عن ترتيب العام الماضي.

يشار إلى أن ترتيب المنتخبات الدولية الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس، لم يطرأ عليه تغيير يذكر وبقيت جل المنتخبات بذات المراكز، وفق التصنيف الشهري في ديسمبر.

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