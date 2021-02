تصدرت تونس قائمة الدول العربية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق النسخة الجديدة من التصنيف الشهري، الصادر اليوم الخميس.

وحافظت تونس على مركزها الـ26 عالميا، لتحتل المركز الثاني أفريقيا بعد السنغال صاحبة المركز الـ20، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء.

وتصدرت بلجيكا التصنيف وحلت فرنسا في المركز الثاني وخلفها البرازيل.

