تعرف على مواعيد الجولة الخامسة لفرق المجموعة الأولى من دورينا

مباريات هامة سيشهدها الأسبوع الخامس لفرق المجموعة الأولى حيث ستفتتح مباريات الأسبوع في الأول من مارس وتختتم في الرابع من ذات الشهر.

افتتاح الجولة الخامسة لفرق المنطقة الشرقية سيكون بمواجهة فريقي الأنوار والتعاون بداية الشهر القادم ، فيما ستقام مباراتان في الثاني من ذات الشهر تجمع الأولى الأهلي بنغازي والصداقة بينما يصطدم في الثانية فريقا شباب الجبل ونجوم اجدابيا.

وفي بقية المباريات ستتجه الأنظار صوب ملعب شيخ الشهداء الذي يستضيف قمة الجولة بين الأخضر والتحدي في الثالث من مارس، أما ختام المباريات فسيكون الخمس الرابع من ذات الشهر بلقائين يجمع الأول النصر والهلال فيما يلاقي خليج سرت فريق دارنس في ختام المواجهات.

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