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بفارق ( 9 ) نقاط سلة الأهلي بنغازي تتفوق على الهلال

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 18 فبراير 2021 ( وال ) – تمكن فريق الأهلي لكرة السلة من التفوق على الهلال بفارق ( 9 ) نقاط، وبواقع ( 84 ) مقابل ( 75 ) نقطة، وذلك ضمن منافسات مرحلة الذهاب من الجولة الثالثة من الدوري الليبي لكرة السلة.

ولكم نتائج الأرباع كالتالي: الربع الأول انتهى لصالح الأهلي بنتيجة ( 17 ) مقابل ( 16 ) نقطة.

الربع الثاني انتهى لصالح الأهلي بنتيجة ( 27 ) مقابل ( 10 ) نقاط.

فيما كانت نتيجة الشوط الأول لصالح الأهلي ( 44مقابل 62 ) نقطة.

الربع الثالث انتهى لصالح الأهلي بنتيجة ( 23 ) مقابل ( 18 ) نقطة.

الربع الرابع انتهى لصالح الهلال بنتيجة ( 31 ) مقابل ( 17 ) نقطة.

لتكون في النهاية نتيجة الشوط الثاني لصالح الهلال بنتيجة ( 49 مقابل 40 ) نقطة.

هذا وتميز في هذه المباراة لاعب فريق الهلال ( عبد السلام سليمان ) الشهير كوريا ، بتسجيله أكثر عدد من النقاط، والذي وصل ( 19 ) نقطة، وعمل ( 7 ) متابعات، وعدد ( 2 ) تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى تسجيله ( 5 ) ثلاثيات من (10) محاولات قام بها. (وال ـ بنغازي) س إ

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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