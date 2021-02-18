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دوري كرة السلة : سلة التحدي تعود بفوز ثمين

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

المرج 18 فبراير 2021 ( وال ) – عاد فريق التحدي لكرة السلة بفوز ثمين ومستحق، عقب تفوقه على مستضيفه السلفيوم بفارق ( 9 ) نقاط، وبواقع (73) مقابل (64 ) نقطة، في المباراة التي جمعت الفريقين – اليوم الخميس – بقاعة المرج.

نتائج الأرباع الربع الأول انتهى لصالح التحدي ( 30 ) مقابل ( 19 ) نقطة.

الربع الثاني انتهى لصالح السلفيوم ( 5 ) مقابل ( 4 ) نقاط.

لتكون نتيجة الشوط الأول لمصلحة ( 34 ) مقابل ( 42 ) نقطة.

الربع الثالث انتهى التحدي( 19 ) مقابل ( 16 ) نقطة.

الربع الرابع انتهى للسلفيوم ( 24 ) مقابل ( 20) نقطة.

لتكون محصلة الشوط الثاني لصالح السلفيوم بنتيجة (40 ) مقابل ( 39 ) نقطة. ( وال – المرج ) س أ

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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