دوري كرة السلة : سلة النصر تواصل سلسلة عروضها القوية

بنغازي 18 فبراير 2021 ( وال ) – واصل فريق النصر الأول لكرة السلة، سلسلة انتصاراته وعروضه القوية، عقب تفوقه – اليوم الخميس – على ضيفه المروج بفارق ( 18 )نقطة، وبواقع ( 80 ) مقابل ( 62 ) نقطة، وذلك لحساب الأسبوع الثالث لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي لكرة السلة.

نتائج الأرباع: الربع الأول انتهى لصالح المروج ( 18 ) مقابل ( 13 ) نقطة.

الربع الثاني انتهى لصالح النصر ( 23 ) قابل ( 8 ) نقاط.

لتكون نتيجة الشوط الأول لمصلحة النصر ( 36 ) مقابل ( 26 ) نقطة.

الربع الثالث انتهى لصالح النصر ( 26 ) مقابل ( 18) نقطة.

الربع الرابع انتهى بالتعادل( 18 ) مقابل ( 18 ) نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة الشوط الثاني انتهت نصراوية بنتيجة ( 44 ) مقابل ( 36 ) نقطة.

هذا وقد تميز في هذا اللقاء، لاعب فريق النصر ( محمد بوزقية ) بتسجيله أكثر عدد من النقاط، والذي وصل إلى ( 21 ) نقطة، وعمل ( 12 ) متابعة، في حين نجح في صنع ( 3 ) تمريرات حاسمة . ( وال – بنغازي ) س أ

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