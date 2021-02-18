اخبار الرياضة

دوري كرة السلة : سلة النصر تواصل سلسلة عروضها القوية

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 بنغازي 18 فبراير 2021 ( وال ) – واصل فريق النصر الأول لكرة السلة، سلسلة انتصاراته وعروضه القوية، عقب تفوقه – اليوم الخميس – على ضيفه المروج بفارق ( 18 )نقطة، وبواقع ( 80 ) مقابل ( 62 ) نقطة، وذلك لحساب الأسبوع الثالث لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي لكرة السلة.

نتائج الأرباع: الربع الأول انتهى لصالح المروج ( 18 ) مقابل ( 13 ) نقطة.

الربع الثاني انتهى لصالح النصر ( 23 ) قابل ( 8 ) نقاط.

لتكون نتيجة الشوط الأول لمصلحة النصر ( 36 ) مقابل ( 26 ) نقطة.

الربع الثالث انتهى لصالح النصر ( 26 ) مقابل ( 18) نقطة.

الربع الرابع انتهى بالتعادل( 18 ) مقابل ( 18 ) نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة الشوط الثاني انتهت نصراوية بنتيجة ( 44 ) مقابل ( 36 ) نقطة.

هذا وقد تميز في هذا اللقاء، لاعب فريق النصر ( محمد بوزقية ) بتسجيله أكثر عدد من النقاط، والذي وصل إلى ( 21 ) نقطة، وعمل ( 12 ) متابعة، في حين نجح في صنع ( 3 ) تمريرات حاسمة . ( وال – بنغازي ) س أ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك